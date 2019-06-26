Пенза, , 20:34 — REGNUM

Власти Пензенской области обещали поэтапно повысить зарплаты сотрудникам станции скорой помощи. С учетом договоренностей, достигнутых с коллективом, реализация первого этапа запланирована по «дорожной карте» на 10 июля 2019 года, когда начнутся выплаты за июнь, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Фельдшерам, работающим в мае в неполных бригадах, доплаты уже были сделаны.

«Принято положительное решение о выделении дополнительных финансовых средств в размере 95 млн рублей из бюджета Пензенской области на приобретение 12 автомобилей класса «С» для работы специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации», — добавили в правительстве. Сейчас идут торги.

Кроме того, уточняется, что автопарк скорой помощи за два года был переоснащен на 80%. Решен вопрос с ремонтной базой. В текущем году впервые из бюджета Пензенской области выделены средства в размере 1,6 млн рублей на приобретение оборудования для ремонтной мастерской.

«90% вопросов, заявленных в обращении, были решены», — заключили в правительстве, отмечая, что рассматривали обращение, которое медицинские работники подали в конце мая 2019 года.

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При этом сегодня, 26 июня, более 200 фельдшеров, водителей и врачей станции скорой помощи вышли на пикет, сообщает профсоюз медработников «Действие». Медики требовали подписать документы по достигнутым ранее договорённостям. В противном случае медработники планировали возобновить «итальянскую забастовку» с 1 июля.

Участники пикета скандировали: «Хватит врать о наших зарплатах», «Скорая помощь, встань с колен». За каждый труд надо платить, и платить по совести, отметили в профсоюзе. Также пензенские врачи призывают медиков всей страны присоединяться к профсоюзу и «к организованной борьбе за наши трудовые права и права наших пациентов».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце мая 2019 года работники станции скорой помощи заявили о начале «итальянской забастовки» с 27 мая. В открытом обращении поднимались различные вопросы, всего оно содержало 16 пунктов, большинство которых касалось условий труда, а также размера зарплаты, которую авторы назвали «унизительно низкой».

Сначала власти и администрация станции опровергали сведения о старте «забастовки», но позднее губернатор Иван Белозерцев поручил разобраться в ситуации. На встречу с коллективом прибыла и. о министра здравоохранения Оксана Чижова. После многочасовых переговоров со стороны минздрава было дано обещание создать рабочую группу, чтобы решить накопившиеся проблемы. «Итальянская забастовка», продлившись 56 часов с участием свыше 200 работников, завершилась 29 мая.

В середине июня появились данные, что переговоры по одному из вопросов зашли в тупик и коллектив готов снова выйти на «забастовку».

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