Пекин, , 20:24 — REGNUM

Штаб-квартира китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies в Гуанчжоу, административном центре южно-китайской провинции Гуандун, распространило заявление, из которого следует поддержание на должном уровне международных коммерческих связей, несмотря на тарифные санкции со стороны США, сообщает 26 июня Синьхуа.

В настоящее время заключены и выполняются 50 соглашений с партнерами из 30 стран и регионов мира, которые связаны с коммерциализацией сетевой технологии 5G, из которых 28 контрактов приходится на Европу, заявил представителям СМИ заместитель председателя правления Huawei Ху Хоукунь. Остальные, по его словам, распределяются между Средним Востоком, АТР, Америкой и Африкой. До 500 тысяч единиц до конца 2019 года вырастет объем произведенных компанией базовых станций формата 5G.

Что касается санкций против Huawei по конкретным компонентам, то им будет найдена замена с не менее достойными характеристиками. По всем контрактам, уверен Ху Хоукунь, компания гарантирует выполнение поставок в полном объеме.