Саранск, , 20:07 — REGNUM

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в заседании Государственного Совета Российской Федерации под председательством президента РФ Владимира Путина по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В ходе заседания были рассмотрены предложения рабочей группы, проанализировано развитие сети автодорог и эффективность повышения безопасности дорожного движения. Глава государства отметил, что цели и задачи по этим направлениям подробно определены в национальных проектах, а для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве в каждом регионе должны разработать соответствующую программу — не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года.

В Мордовии в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработана его региональная составляющая, обсуждение которой прошло на публичных слушаниях во всех муниципальных образованиях республики, после был утвержден план конкретных работ до 2024 года.

На момент начала реализации нацпроекта в Мордовии нормативному состоянию соответствовали лишь 27,7% автодорог, к 2024 году эта доля увеличится почти до 50%. На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мордовии предусмотрено финансирование порядка 17,5 млрд рублей на шесть лет, из них более 2,3 млрд рублей будут выделены в 2019 году.

«Речь шла и о проблемах с порядком определения реальных цен на дорожные работы, об их содержании и ремонте, недостаточной освещенности автодорог, о регулировании проезда тяжеловесных машин, о предупреждении ДТП через эффективное использование камер слежения и просветительскую работу. Ещё одна важная тема, которую поднял глава государства и которая очень актуальна для республики — приведение в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов. По этому вопросу к сегодняшнему Госсовету Мордовия внесла свои конкретные предложения», — отметил Волков.

В России на сегодняшний день на региональных и местных дорогах выявлено 3505 мостов и искусственных сооружений, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии, стоимость приведения их в нормативное состояние предварительно оценивается в 292 млрд рублей.

По данным минстроя Мордовии, в республике из 347 мостов, расположенных на региональных автодорогах, 9 находятся в аварийном состоянии, 12 — в предаварийном и 172 моста — в неудовлетворительном, то есть ограниченно работоспособном состоянии.

На Совете было предложено утвердить отдельную программу по ремонту аварийных и предаварийных мостов и искусственных сооружений на региональных и местных дорогах.

«Само наличие такой программы уже позволит регионам, и Мордовии в том числе, приступить к разработке предварительной проектно-сметной документации и планировать работу в долгосрочном периоде. Это актуальная для всех регионов тема и очень важно, что она была поднята на Совете и поддержана президентом», — подчеркнул глава Мордовии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до конца текущего года в Мордовии планируется завершить транспортную развязку типа «Лук» на обходе Саранска, примыкающую к федеральной автодороге «Саранск — Сурское — Ульяновск» в районе тепличного комплекса, провести реконструкцию проблемных участков автодороги Ромоданово — Красный Узел — Липки в Ромодановском районе, дороги от Рузаевки до поселка Торбеево и от села Казенный Майдан до села Алькино в Ковылкинском районе.

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