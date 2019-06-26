Душанбе, , 18:54 — REGNUM

Руководство ГЭС «Сангтуда-1» отчиталось перед акционерами об итогах работы за 2018 год в ходе общего собрания акционеров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», которое состоялось сегодня, 26 июня, в Душанбе.

Как отмечается в официальном сообщении компании, за отчетный 2018 год ГЭС поставила 2 382 млн кВт•ч электроэнергии. С момента запуска первого агрегата на станции, а именно с января 2008 года, произведено 20 млрд кВт•ч электроэнергии.

Кроме того, по результатам ресертификационного аудита компания получила сертификат соответствия системе экологического менеджмента предприятия международного стандарта ISO 14 001:2015.

В целом же за отчетный период не зафиксировано аварий и отказов оборудования. В энергосистему Таджикистана поставка электроэнергии осуществлялась бесперебойно. Все запланированные ремонтные и регламентные работы проведены в срок, а также получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018—2019 гг.

Напомним, что «Сангтудинская ГЭС-1» — крупнейший инвестиционный проект России в Таджикистане. 60,127% акций принадлежит госкорпорации «Росатом», 14,872% — ПАО «Интер РАО», а 25,001% принадлежит правительству Таджикистана.

Отметим, что на начало 2019 года государственный энергохолдинг Таджикистана «Барки точик» задолжал «Сангтудинской ГЭС-1» $112 млн, за год нарастив свой долг 32,7%. Оплачено же на 1 января 2019 год было только 58% от общего объема поставленной электроэнергии.