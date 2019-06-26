Киев, , 18:03 — REGNUM

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» может приостановить закачку в подземные хранилища газа (ПХГ), которая идет в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему сезону.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление сегодня, 26 июня, сделал глава компании Андрей Коболев, передает корреспондент ИА REGNUM

По словам Коболева, проблема в том, что у «Нафтогаза Украины» не хватает средств для закупки топлива. Для решения вопроса есть месяц, иначе в августе закачка газа будет остановлена.

«Если мы не найдем решения финансового вопроса в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для «Нафтогаза». То есть мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август», — уточнил менеджер.

В контексте предстоящих на Украине парламентских выборов Коболев заявил, что вопрос должен рассматривать действующий состав правительства Гройсмана, иначе «Нафтогаз» не успеет довести запасы газа в ПХГ до 20 млрд кубометров газа к началу отопительного сезона 2019/20 года, как планировалось ранее.

Решение финансовой проблемы напрямую связано с решением кабинета министров, так как международные банки выдают кредиты под государственные гарантии, уточнил глава «Нафтогаза».

ИА REGNUMотмечает, что договориться с правительством «Нафтогазу Украины» будет совсем непросто. В начале июня премьер-министр Гройсман, комментируя высокий уровень внутренних цен на газ, назвал «Нафтогаз» «ненасытным монополистом» и пригрозил «привести его в чувство».

Коболев ранее объяснял, что финансовый дефицит «Нафтогаза Украины» образовался из-за нескольких факторов, самый главный из которых — это обязательство продавать газ через частных посредников.

«Они уже задолжали нам около $1,3 млрд. Мы ожидаем, что в этом году прирост задолженности этих компаний будет близок к $1 млрд», — подчеркнул глава госкомпании.

В Киеве решили в этом году накопить 20 млрд кубометров газа в ПХГ (ранее Киев запасал 15−17 млрд кубометров топлива) к следующему отопительному сезону из-за завершения транзитного контракта с Россией и ожидания очередного энергетического кризиса. По словам Коболева, именно такой объем газа гарантирует Украине благополучное прохождение следующей зимы вне зависимости от внешних факторов.

«Нам, менеджменту, сейчас надо принимать решение: или мы готовимся к зиме и закачиваем газ в подземку из тех средств, которые у нас есть, но при этом не бурим и не наращиваем добычу украинского газа, или мы не готовимся к зиме и направляем средства на бурение и добычу украинского газа», — говорил Коболев в апреле.

Согласно официальным данным, по состоянию на 26 июня объем газа в подземных хранилищах Украины составил 13,135 миллиардов кубометров. При этом за сутки в ПХГ Украины было закачано 63,01 млн кубометров с трех направлений — Словакии, Венгрии Польши.