Нью-Йорк, США, , 18:00 — REGNUM

Фондовый рынок США начал торги вторника с небольшого роста всех основных индексов, 26 июня передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones вырос на 51,20 пункта (0,19%), до 26 599,42. Индекс S&P 500 открылся с повышением на 8,69 пункта (0,30%), на уровне 2926,07 пункта.

Nasdaq показал наиболее уверенный рост на открытии торгов из трех основных индексов — «высокотехнологичный» индекс вырос на 49,21 пункта (0,62%), до 7933,93 пункта.

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