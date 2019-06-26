Нижний Новгород, , 17:35 — REGNUM

По итогам четырех месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации выросли на 22,6%, что выше темпов инфляции за тот же период, а также динамики доходов в целом за 2018 год (115,2%). Однако говорить о тенденциях к увеличению темпов роста доходов субъектов РФ пока рано, о чем свидетельствуют предварительные оценки исполнения региональных бюджетов в мае 2019 года — по итогам пяти месяцев 2019 года рост составил 114,7%, отмечает старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС Александр Дерюгин.

В Приволжском федеральном округе наблюдается наиболее низкий темп роста доходов региональных бюджетов по итогам января-апреля 2019 года. При росте доходов в Дальневосточном и Уральском федеральных округах на 31,4% и 28,7%, соответственно, рост доходов бюджетов в Поволжье составил лишь 14,3%. При этом Башкирия является единственным регионом России, где доходы не выросли, а снизились по сравнению с январем-апрелем 2018 года на 6%.

«Впрочем, это является следствием коррекции высоких темпов роста доходов после необычно высоких темпов роста доходов за четыре месяца 2018 года по сравнению с 2017 годом (139,1%)», — уточняет эксперт.

В то же время наблюдается и прирост расходов региональных бюджетов, превышающий уровень инфляции, в среднем по России он составил 112,7% по сравнению с январем-апрелем 2018 года.

«Наиболее высокими темпами росли расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (127,9%), средства массовой информации (124,5%) и поддержку экономики (114,4%)», — констатирует Дремлюгин.

По состоянию на 1 мая 2019 года в России остались два региона отношение государственного долга которых к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджетов превышало 100%: Костромская область (104,7%) и Мордовия (224,3%).

«И если Костромская область близка к выходу из этой группы, то Республике Мордовия удается лишь остановить рост долговой нагрузки, но не сократить ее», — добавил эксперт.

По оценке заведующего лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергея Цухло, итоги первых трех-четырех месяцев 2019 года противоречивы: при некотором росте промышленного производства почти не выросли инвестиции, но усилилась их концентрация в регионах с агломерационными и ресурсными преимуществами. В большинстве федеральных округов продолжалось сокращение ввода жилья.

В частности, Удмуртия попала в число регионов, где наблюдается восстановительный рост промпроизводства после спада благодаря выросшему гособоронзаказу или улучшению конъюнктуры на автомобильном рынке. Среди регионов Поволжья с более развитой обрабатывающей промышленностью отрицательную динамику имели Оренбургская и Саратовская области.

Спад инвестиций в ПФО составил 3−5% за указанный период. Рост ввода жилья в Поволжье был также сравнительно небольшим — показатель вырос на 4%.

Негативную динамику реальных денежных доходов населения в I квартале 2019 года имели все федеральные округа.

Согласно данным июньского доклада Центробанка о денежно-кредитной политике, инфляция в регионах ПФО в мае составила 5%, при этом продовольственная инфляция составила 6%. Инфляция в сфере услуг также составила 5%, однако в Марий Эл показатель увеличился до 7%.

В Приволжском федеральном округе, где сокращалась задолженность организаций промышленности и строительства, наблюдалось уменьшение кредитного портфеля юридических лиц (в годовом сопоставлении).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 1 июня 2019 года в Приволжском федеральном округе задолженность по заработной плате составила 311,5 млн рублей, что на 17,7% больше по сравнению с данными на 1 мая. Вся сумма сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Самый большой размер долга по заработной плате сложился в Татарии — 87,2 млн рублей. На втором месте находится Чувашия, где задолженность составляет 49,6 млн рублей, далее идёт Башкирия с 45,8 млн рублей долга. На данные три региона приходится 58,6% долгов по зарплате в Поволжье.

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