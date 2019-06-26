Киев, , 17:13 — REGNUM

На Украине именно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг(НКРЭКП) должна проанализировать целесообразность установления высоких тарифов на тепло и горячую воду в отдельных городах. Об этом 26 июня заявил на брифинге представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, комментируя решение Кабмина ограничить стоимость 1 Гкал тепла до 1400 грн. (53 долл).

Он напомнил, что проблема резкой разницы стоимости тепла в украинских регионах возникла после децентрализации власти и передачи местным органам власти полномочий сами устанавливать тарифы.

«Было бы правильным изменить лицензионные условия НКРЭКП, потому что национальный регулятор устанавливает эти тарифы. Потом кода прошла децентрализация тарифы передали на места и в некоторых случаях эта децентрализация привела к тому, что на местах устанавливаются очень разные тарифы… Регулятор должен наводить порядок в тарифах. Это будет законно и правильно. Такую позицию поддержат даже наши международные партнеры. До отопительного сезона еще есть время, такое решение можно успеть принять», — считает Герус.

По его словам, правительство снизит тарифы на тепло в восьми населенных пунктах.

«По этим городам нужно смотреть, почему тарифы были завышены. Более правильный путь — делегировать эти полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг , чтобы она проанализировала, каким должен быть объективный тариф в этих городах. Есть основания считать, что в разных городах разные тарифы, поскольку одни города более заселены, другие менее густо заселены. В некоторых городах централизованное отопление вообще может быть нецелесообразным. Важно, чтобы был анализ по каждому отдельному населенному пункту», — добавил Герус.

Он также напомнил, что в этом году на Украине ликвидируют формулу «Роттердам+». Герус уточнил, что в тариф на электроэнергию нельзя закладывать стоимость угля и еще 8 тыс несуществующих километров доставки угля на Украину. «Все это раздувает стоимость угля и тарифов для населения и предприятий», — подытожил Герус.

Как сообщалось, 26 июня правительство Украины ограничило максимальную стоимость 1 Гкал тепла до 1400 грн или 53 долл.

«Мы знаем, что тарифы не могут быть более 1400 грн. за 1 Гкал. Мы примем решение об ограничении. Это даст возможность добиться реальной экономии в платежках. Сегодня мы это делаем при внедрении энергорынка. Я заставлю всех коммунальных баранов выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной ценой», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, министр юстиции Украины Павел Петренкорассказал, что самая высокая стоимость 1 Гкал в г. Смела (Черкасская область) — 87 долл.

«Наивысшие тарифы: город Смела (Черкасская область) — 2300 грн, Кировоградская область — 2129 грн (81 долл), Волынская область — 1847 грн (70 долл), Ровенская область — 1795 грн (69 долл)… Почему в г. Черновцы тариф на тепло 1200 грн (45 долл), а в Ровно — 1800 грн? Сети и жилой фонд строились приблизительно в одно время… Теплопоставляющие компании контролируют местные князьки и выводят в оффшоры средства, которые мы переплачиваем за тепло и горячую воду», — рассказал Петренко.