Киев, 26 июня 2019, 17:13 — REGNUM
На Украине именно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг(НКРЭКП) должна проанализировать целесообразность установления высоких тарифов на тепло и горячую воду в отдельных городах. Об этом 26 июня заявил на брифинге представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, комментируя решение Кабмина ограничить стоимость 1 Гкал тепла до 1400 грн. (53 долл).
Он напомнил, что проблема резкой разницы стоимости тепла в украинских регионах возникла после децентрализации власти и передачи местным органам власти полномочий сами устанавливать тарифы.
По его словам, правительство снизит тарифы на тепло в восьми населенных пунктах.
Он также напомнил, что в этом году на Украине ликвидируют формулу «Роттердам+». Герус уточнил, что в тариф на электроэнергию нельзя закладывать стоимость угля и еще 8 тыс несуществующих километров доставки угля на Украину. «Все это раздувает стоимость угля и тарифов для населения и предприятий», — подытожил Герус.
Как сообщалось, 26 июня правительство Украины ограничило максимальную стоимость 1 Гкал тепла до 1400 грн или 53 долл.
Кроме того, министр юстиции Украины Павел Петренкорассказал, что самая высокая стоимость 1 Гкал в г. Смела (Черкасская область) — 87 долл.
«Наивысшие тарифы: город Смела (Черкасская область) — 2300 грн, Кировоградская область — 2129 грн (81 долл), Волынская область — 1847 грн (70 долл), Ровенская область — 1795 грн (69 долл)… Почему в г. Черновцы тариф на тепло 1200 грн (45 долл), а в Ровно — 1800 грн? Сети и жилой фонд строились приблизительно в одно время… Теплопоставляющие компании контролируют местные князьки и выводят в оффшоры средства, которые мы переплачиваем за тепло и горячую воду», — рассказал Петренко.