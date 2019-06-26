Псков, , 17:02 — REGNUM

Стоимость поездки в городских автобусах Пскова при оплате наличными хотят повысить до 27 рублей за одну поездку. Как сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству региона, вопрос повышения тарифа обсуждался на заседании общественного совета при комитете.

Генеральный директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец предложил повысить тариф на проезд «с целью расширения практики использования электронных транспортных карт, а также банковских карт». По его словам, сейчас около 15% всех поездок на городских маршрутах оплачивается банковскими картами, что положительно отражается на администрировании платежей и даёт удобный инструмент анализа и планирования транспортных потоков.

Члены общественного совета согласились с предложением гендиректора «Псковпассажиравтотранса» при условии сохранения стоимости поездки на прежнем уровне при оплате банковской картой: сейчас это 25 рублей за одну поездку.

Отметим, что система безналичной оплаты проезда введена в Пскове в 2019 году: сначала только на одном из автобусных маршрутов, потом ещё на нескольких. Услуга оказалась востребованной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней Новгородской области безналичную оплату проезда в общественном транспорте Великого Новгорода ввели одновременно с запуском электронной транспортной карты «Береста», при этом только оплата по карте «Береста» предоставляет скидку на проезд: поездка обходится в 25 рублей, что на 2 рубля дешевле тарифа. При оплате проезда как наличными, так и банковскими картами одна поездка стоит 27 рублей.