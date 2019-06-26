Вильнюс, , 17:00 — REGNUM

Решением правительства Литвы, вынесенном сегодня, 26 июня, уходящей с поста президента Литвы Дали Грибаускайте назначена пожизненная рента, которая составит почти 3,7 тыс. евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Через три года, в возрасте 66 лет Грибаускайте, дополнительно к этой сумме, также ежемесячно будет получать 3,6 тыс. евро европейской пенсии, на которую она получила право после работы в Еврокомиссии до своих двух сроков полномочий на посту президента Литвы.

Ещё 685 евро ей причитается литовской пенсии от фонда социального страхования. Кроме того, Грибаускайте будет получать дивиденды от ценных бумаг, которые она скупила во время экономического кризиса 2009 года. Напомним, что работавшая в Европарламенте в 2004—2009 годах Маргарита Старкявичюте обвинила Грибаускайте в незаконном обогащении во время кризиса.

Отметим также, что базовая пенсия в Литве, согласно данным фонда социального страхования, составляет 164,59 евро.