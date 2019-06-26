, 16:57 — REGNUM

Для реализации нацпроекта «Образование» в Крыму необходимо внести изменения в приказ Министерства просвещения России, чтобы предоставить республике равные по отношению к другим субъектам федерации возможности. Такое мнение 26 июня высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«С целью предоставления полноценной и равной по отношению к другим субъектам федерации возможности по реализации на территории Крыма национального проекта «Образование» необходимо внести изменения в приказ министерства просвещения РФ, который регламентирует порядок проведения отбора на предоставление в 2020—2022 годах субсидий для реализации нацпроекта «Образование», — считает Ковитиди.

По её словам, Минобр РФ должен учитывать специфику полуострова — отсутствие возможности закупки зарубежного программного обеспечения, рекомендованного министерством, а также продление для всех субъектов федерации сроков предоставления документов для участия в грантовой поддержке, финансируемой за счёт федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму реализуется восемь региональных проектов в рамках нацпроекта «Образование», в рамках которого до 2024 года предусмотрено финансирование в размере 2 млрд рублей.