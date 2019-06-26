Киев, 26 июня 2019, 16:43 — REGNUM
Правительство Украины вводит для всех компаний, которые занимаются поставкой тепла, единый тариф на 1 Гкал тепла — 1400 грн. или 53 долл. Об этом 26 июня заявил на заседании правительства Украины премьер-министр Владимир Гройсман.
Он возмутился, что в одних городах стоимость 1 Гкал доходит до 76 долл., а в других — 49 долл.
При этом премьер призвал компанию «Нафтогаз Украины» продолжить снижение цен на газ для потребителей.
В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что самая высокая стоимость 1 Гкал в г. Смела (Черкасская область) — 87 долл.
«Наивысшие тарифы: город Смела (Черкасская область) — 2300 грн., Кировоградская область — 2129 грн. (81 долл.), Волынская область — 1847 грн. (70 долл.), Ровенская область — 1795 грн. (69 долл.)… Почему в г. Черновцы тариф на тепло 1200 грн. (45 долл. — ред.), а в Ровно — 1800 грн. Сети и жилой фонд строились приблизительно в одно время… Теплопоставляющие компании контролируют местные князьки и выводят в оффшоры средства, которые мы переплачиваем за тепло и горячую воду», — рассказал Петренко.
Как сообщалось, 14 июня премьер Гройсман проинформировал, что «Нафтогаз» снизил цены на газ для населения.
При этом в «Нафтогазе» напомнили, что, согласно постановлению кабинета министров от 5 июня 2019 года, цена на газ для населения устанавливается с учетом четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по специальным обязательствам.