Киев, , 16:43 — REGNUM

Правительство Украины вводит для всех компаний, которые занимаются поставкой тепла, единый тариф на 1 Гкал тепла — 1400 грн. или 53 долл. Об этом 26 июня заявил на заседании правительства Украины премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы знаем, что тарифы не могут быть более 1400 грн. за 1 Гкал. Мы примем решение об ограничении. Это даст возможность добиться реальной экономии в платежках. Сегодня мы это делаем при внедрении энергорынка. Я заставлю всех коммунальных баранов выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной ценой», — пообещал Гройсман.

Он возмутился, что в одних городах стоимость 1 Гкал доходит до 76 долл., а в других — 49 долл.

«В одних городах цена за 1 Гкал 2000 грн., а в других 1300 грн. Почему такая огромная разница? Эта разница является необъективной и неадекватной. При том что цены на газ по всей стране одинаковые, на электроэнергию одинаковые, зарплаты в отрасли приблизительно одинаковые, но тарифы разные… Сегодня вопрос справедливой платежки выходит на первый план», — сказал Гройсман.

При этом премьер призвал компанию «Нафтогаз Украины» продолжить снижение цен на газ для потребителей.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы в стране ограничить цены на газ. В последний месяц «Нафтогаз» начал снижать цены на газ в результате принятого правительством решения. Я считаю, что он должен продолжить это делать. Мы будем так ставить вопрос», — подытожил Гройсман.

В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что самая высокая стоимость 1 Гкал в г. Смела (Черкасская область) — 87 долл.

«Наивысшие тарифы: город Смела (Черкасская область) — 2300 грн., Кировоградская область — 2129 грн. (81 долл.), Волынская область — 1847 грн. (70 долл.), Ровенская область — 1795 грн. (69 долл.)… Почему в г. Черновцы тариф на тепло 1200 грн. (45 долл. — ред.), а в Ровно — 1800 грн. Сети и жилой фонд строились приблизительно в одно время… Теплопоставляющие компании контролируют местные князьки и выводят в оффшоры средства, которые мы переплачиваем за тепло и горячую воду», — рассказал Петренко.

Как сообщалось, 14 июня премьер Гройсман проинформировал, что «Нафтогаз» снизил цены на газ для населения.

«Нафтогаз Украины» выполнил требование правительства и снизил цену на газ для населения в июне. Я всегда был на стороне людей и буду контролировать, чтобы и в будущем они не платили по завышенным тарифам», — отметил Гройсман.

При этом в «Нафтогазе» напомнили, что, согласно постановлению кабинета министров от 5 июня 2019 года, цена на газ для населения устанавливается с учетом четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по специальным обязательствам.