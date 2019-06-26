Киев, 26 июня 2019, 16:21 — REGNUM
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл. Об этом 26 июня заявил на заседании правительства Украины премьер-министр Владимир Гройсман.
Он напомнил, что в 2016 году правительство перестало облагать налогами пенсии работающих пенсионеров.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году на Украине до майдана минимальный размер пенсии составлял 100 долл. В 2014 году постмайданная власть обвалила курс гривны и ввела ограничения на ежемесячный размер пенсии до 15 000 грн (572 долл). Кроме того, до 2018 года правительство Украины не проводило обязательную ежегодную индексацию пенсий на уровень инфляции.