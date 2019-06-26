Киев, , 16:21 — REGNUM

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл. Об этом 26 июня заявил на заседании правительства Украины премьер-министр Владимир Гройсман.

«Сегодня мы примем очередное решение о повышении пенсий украинским пенсионерам. Речь идет о тех людях, которые имеют высокий трудовой стаж, но в результате низких зарплат получили низкие пенсии. Как правило это 1500−1600 грн. Сегодня мы принимаем решение, что 2,5 млн украинцев получат повышение. Их пенсия с 1 июля составит не менее 2000 грн. (до 76 долл). С октября 2017 года, когда мы начали менять систему пенсионного обеспечения, это уже пятый перерасчет», — рассказал Гройсман.

Он напомнил, что в 2016 году правительство перестало облагать налогами пенсии работающих пенсионеров.

«Те изменения, которые мы провели, дают нам возможность уже не зависеть от политических тенденций. В марте 2020 года также произойдет соответствующий перерасчет пенсий», — сказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году на Украине до майдана минимальный размер пенсии составлял 100 долл. В 2014 году постмайданная власть обвалила курс гривны и ввела ограничения на ежемесячный размер пенсии до 15 000 грн (572 долл). Кроме того, до 2018 года правительство Украины не проводило обязательную ежегодную индексацию пенсий на уровень инфляции.