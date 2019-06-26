Москва, , 15:55 — REGNUM

Несмотря на то, что уже вторую неделю наблюдаются бычьи настроения на нефтяном рынке, появляется все больше факторов для роста цен на чёрное золото. Безусловно, в поле зрения нефтетрейдеров остаются события в Иране, которые до сих пор остаются в конфронтационной риторике, что не даёт котировкам спокойно выдохнуть, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«Санкции и угрозы в сторону Ирана господин Трамп раздаёт как горячие пирожки. Несмотря на то, что сейчас на всех финансовых рынках решающим фактором роста или падения является геополитический фактор, нефть сублимирует разносторонние факторы в своих ценах», — отметила эксперт.

Подогрел рынок и отчёт по запасам нефти, которые сократились намного больше, чем ожидалось. Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти сократились на 7,5 млн баррелей, что в три раза превысило прогноз по сокращению. Таким образом чёрное золото получило дополнительную поддержку для роста цен.

«На фоне политических обострений и негативных статистических данных нефть марки Brent в краткосрочной перспективе будет тестировать уровень $66 за баррель с дальнейшим ростом до котировок в $67 за бочку северного стандарта. Американская лёгкая нефть стремится к отметке $59,60 в ближайшее время, и перспектива роста видится до отметок $60,70−61 за баррель», — считает Ланис.

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