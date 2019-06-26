Москва, , 15:44 — REGNUM

По Москве ежедневно перемещается 3,6 млн транспортных средств, сообщили 26 июня на странице Twitter Транспортного комплекса столицы.

Транспорт в Москве Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

В информации говорится, что в Москве и Московской области зарегистрировано 7,7 млн транспортных средств.

«Это 13% от всего транспорта России. При этом нам удалось добиться роста скорости личных авто на 18% с 2010 года. Сейчас по Москве ежедневно передвигается 3,6 млн автомобилей», — указано в сообщении.

При этом в Москве, где проживает 12,5 млн человек, количество автомобилей уже достигло 4,7 млн.