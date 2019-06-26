Москва, , 15:25 — REGNUM

Автомобильных дорог высокого качества в России, к сожалению, по-прежнему мало. Об этом сегодня, 26 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросу развития автодорог, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шишкин. Дорога

По его словам, общая протяжённость дорог высшей категории всё-таки увеличилась за последние четыре года на 2423 км, причём главным образом за счёт федеральных трасс. Там дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83%.

«При этом нужно признать, что в 2010 году их было намного меньше — всего 38,6%. То есть по федеральным трассам дело обстоит хорошо, заметно движение вперёд.

А вот доля хороших автодорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины», — отметил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения не должны быть специально спрятаны или скрыты.

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