Сеул, , 15:05 — REGNUM

Южнокорейские компании Jooyon Tech и KT Corporation поставят большую партию компьютеров в образовательные учреждения Узбекистана. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители южнокорейских компаний подписали с властями Узбекистана контракт на поставку 46 тыс. компьютеров (со всеми комплектующими, включая клавиатуры и мышь).

Общая сумма контракта составила 18 млрд вон (~$15,58 млн), что составляет 40,6% прошлогодних продаж компании Jooyon Tech.

Как сообщили представители компании, данный контракт является самым большим контрактом, подписанный компанией с момента ее основания.

Jooyon Tech — южнокорейская компания, основанная в 1988 году и специализирующаяся на продаже компьютеров и периферийных устройств.