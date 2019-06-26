Москва, , 15:06 — REGNUM

Независимый топливный союз (НТС) направил письмо к вице-премьеру России, министру финансов Антону Силуанову с просьбой пересмотреть меры, которые были приняты с целью стабилизации топливного рынка РФ. Об этом говорится в сообщении союза.

В письме говорится о том, что высокие акцизы оказывают давление на нефтеперерабатывающую сферу, а розничные продавцы не могут поднять цены на топливо из-за ограничений, наложенных правительством из-за инфляции. В письме утверждается, что эти регуляторные тиски, обрекают отрасль на деградацию.

Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.

«Ослабление налоговой нагрузки на нефтепереработку положительно скажется не только на оптовой, но и на розничной цене, а также позволит уйти от практики сдерживания розницы в рамках инфляции, что несовместимо с конкурентными рынками и регулярно создает ситуации поощрения непричастных и наказания невиновных. Такой подход позволит безболезненно либерализовать цены на бензин и дизельное топливо», — отмечают в союзе.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года девять крупных нефтяных компаний совместно с правительством России подписали соглашение о стабилизации рынка топлива. Данное решение, по сути, вводило государственное регулирование цен на топливо. Так, согласно этому соглашению, компаниям с 1 января разрешалось повысить цены на топливо не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля они могут проиндексировать цены так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

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