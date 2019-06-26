Сеул, , 15:03 — REGNUM

Южнокорейская компания Samsung Electronics занимает 10-е место в мировом рейтинге «Самое лучшее место для работы». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей многонациональной консалтинговой компании Randstad Holding.

По итогам ежегодного исследования привлекательности работодателей, проведенного в 32 страха мира, южнокорейская компания заняла 10-е место, однако в рейтинге таких стран, как Польша, Украина и Бразилия Samsung Electronics заняла 1-е место.

Известно, что южнокорейская компания сохраняет свои лидирующие позиции в рейтингах Польши и Бразилии второй год подряд.

Samsung Electronics имеет на территории Польши завод по производству бытовой технике, а на территории Бразии — завод по производству мобильных телефонов.

Известно, что в рейтинге привлекательности работодателей Украины южнокорейская компания превзошла такие компании как SoftServe, Adidas и Coca-Cola.

В этом году в рейтинге Венгрии южнокорейская компания поднялась на одну позицию и заняла 5-е место в списке, в рейтинге привлекательности работодателей Малайзии компания также поднялась с 10-го на 5-е место.