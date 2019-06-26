Рига, , 14:41 — REGNUM

Согласно обзору рынка электроэнергии, опубликованному оператором системы электропередачи ГАО «Аугстсприегума тиклс», за первые пять месяцев 2019 года в Латвии произведено 2 677 гигаватт-часов электроэнергии (ГВт/ч), что на 25,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает «Голос Балити».

На Даугавских гидроэлектростанциях (ГЭС) произведено 1 059 ГВт/ч, что на 43,7% меньше, чем за пять первых месяцев 2018 года, на малых ГЭС — 30 997 МВт/ч электроэнергии, что меньше на 24,6%. Рижские теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), АО «Ригас силтумс», ООО «Юглас яуда» и ООО «Fortum» за пять месяцев 2019 года произвели 986 253 МВт/ч электроэнергии — на 7,6% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Методом когенерации за пять месяцев произведено 200 938 МВт/ч электроэнергии, что на 2,4% меньше, из биомассы (дров) — 183 187 МВт/ч, что меньше на 0,5%, из биогаза — 143 121 МВт/ч, меньше на 3,9%.

Зато выросла генерация электроэнергии с помощью «альтернативных» методов. На ветряных электростанциях за пять месяцев текущего года произведено 71 907 МВт/ч — на 48,9% больше, на солнечных электростанциях — 568 МВт/ч, (рост на 9%).

При этом потребление электроэнергии в Латвии упало на 1,3% и составило 3 138 ГВт/ч. Импорт электроэнергии составил 2 266 ГВт/ч — в 2,6 раз больше, чем в прошлом году.