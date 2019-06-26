Москва, , 14:27 — REGNUM

Снижает долю долларов в резервах, накоплениях не только Россия. Китай вкупе с другими «развивающимися экономиками» обменял за последнее время долларов совокупно почти на ту же сумму в $100 млрд, что и российский ЦБ. То есть, очень важно, что заняты этим не только Россия, и не только «со страху», но и из соображений прямой выгоды: большинство сильных мира сего давно ждёт, что доллар подешевеет, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ускоренная конвертация долларовых резервов России — в первую очередь в евро, в юани и в золото — была сделана своевременно, если исходить именно из этих соображений выгоды. Пусть изменения структуры российских резервов и случились на первый взгляд несколько спонтанно, под угрозой «дамоклова меча» санкций, но тут тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. США нам сами дали повод не искать политкорректные причины для продажи наших запасов американских казначеек: а это выглядело как естественный ответный шаг. Но этот шаг стоило бы сделать в любом случае: по поводу и без», — полагает эксперт.

В противном случае за много лет накопленная «подушка безопасности» в последующие годы элементарно просела бы в цене по реальной покупательной способности — в расчётах с большинством стран, с которыми Россия торгует, и где уровень цен на большинство товаров определяется отнюдь не долларом. И так произошло бы, поскольку американская валюта явно либо уже прошла, либо в течение 6−9 месяцев вот-вот пройдёт свою пиковую стоимость. Именно по мировым меркам: то есть, по отношению и к корзине из всех остальных заметных мировых валют, и к евро в том числе как к главной сегодняшней расчётное единице на замену доллару.

«Что касается регулярного пополнения золотых запасов и доведения доли наших резервов в золоте уже фактически до 20%, то все покупки золота ЦБ РФ уже в прибыли: на мировых рынках на этой неделе стоимость унции золота перевалила далеко за $1400, показав максимум с 2013 года. А я напомню, что в 2011—2012 гг. стоимость унции золота уже доходила до $1900, так что всё впереди, мы видим явно не последний раунд взрывного роста по золоту. И очень правильно, что на сей раз мы не провожаем этот рост глазами, молча и с грустью, а имеем с него и свой российский навар, как минимум на государственном уровне», — считает Капустянский.

Конечно, большинство предприятий не станет хранить на своих расчётных счетах ни электронное золото, ни тем более золотые слитки: рассчитаться в золоте за экспортно-импортные операции напрямую нельзя, а быстро конвертировать золото в валюту в моменте может оказаться и совершенно невыгодно в плане курса, и организационно сложно, а то и невыполнимо. Но то, что пример ЦБ, а главное опасения за сохранность своих денег побуждает ряд действительно крупных представителей отечественного (или отечественного оффшорного) бизнеса держать всё больше свободных денег, накоплений не в долларах, а в других валютах — это отлично, и принесёт в конечном счёте нашей экономике только пользу.

«Прежде всего потому, что это поможет сберечь много отнюдь не лишних денег, которые в противном случае постепенное удешевление долларов просто «съело». И эти деньги и государства, и бизнеса в евро, в юанях, да даже в канадских или австралийских долларах, будут только прибавлять в покупательной способности: ими через 2−3 года можно будет оплатить поставки в более крупных объёмах, нежели сегодня. Так что это снизит издержки и увеличит маржу прибыли с выгодой не менее 10−12%», — пояснил эксперт.

ЦБ, кстати, уже предпринимает важные шаги, чтобы со временем развитие ситуации шло именно в этом направлении: обкладывает банки дополнительными нормами обязательного резервирования под любой валютный вклад: на сегодня до 8%, но может быть в будущем и ещё выше. Банк должен увидеть, что предлагать валютный вклад для самого банка становится всё менее выгодно по сравнению с линейкой рублёвых вкладов. Если надо, и структурных продуктов в рублях, привязанных к цене нефти или к цене золота.

«Такие вклады могут пользоваться большей популярностью, если как альтернатива, учитывая все издержки, банк сможет предложить тому же клиенту долларовый вклад лишь на очень малопривлекательных условиях по доходности. А если ещё и в снижающейся валюте, то такой вклад просто потеряет смысл, так как на фоне рублёвой инфляции ещё и добавит компонент валютной усушки-утряски», — высказал свое мнение Капустянский.

Как сообщает ИА REGNUM, аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию лидером по отказу от доллара США. Согласно докладу ЕЦБ, основной объем долларовых резервов — $100 млрд — ЦБ РФ продал во II квартале 2018 года. Вторым в этом списке идет Китай.

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