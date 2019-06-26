Додома, , 14:24 — REGNUM

Члены парламента Танзании обратились к правительству с просьбой отменить правило, требующее от владельцев магазинов поздно открывать магазины в субботу утром один раз в месяц, чтобы жители страны убирали улицы, сообщают частные СМИ ITV.

Танзания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В дни субботников магазины разрешено открывать только в 10:00 по местному времени. Однако в мероприятии обычно участвует немного людей.

Депутаты заявили, что принуждение магазинов оставаться закрытыми в течение четырех часов с рассвета означает, что бизнес теряет деньги, а правительство упускает налоговые поступления.

«Когда вы закрыли бизнес на четыре часа, сколько дохода вы потеряли? … Клиентам и деловым людям, которые хотят быть обслужены в это время, не удается получить необходимую им услугу», — сообщил депутат Муса Мбаруку.

Правило ежемесячных субботников было введено три года назад, сообщает издание.