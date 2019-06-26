Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 14:14 — REGNUM

На Ямале за загрязнение лесного фонда АО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» заплатило ущерб более 79 млн рублей. Выявлены факты порчи земель в результате разгерметизации эксплуатируемых трубопроводов и проведения ремонтных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Порча земель зафиксирована на территории Суторминского, Еты-Пуровского, Умсейского, Сугмутского и Вынгаяхинского месторождений.

Природоохранным прокурором был направлен в суд иск к АО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» о взыскании денежных средств в счёт возмещения ущерба, причиненного лесному фонду, а также возложении обязанности по проведению технологического и биологического этапов рекультивации нарушенных лесных участков общей площадью более 9 гектаров. Суд встал на сторону надзорного ведомства.

Помимо возмещения ущерба, предприятие обязано до 1 августа провести рекультивацию земель лесного фонда.