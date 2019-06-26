Сеул, , 14:20 — REGNUM

С июля 2019 года в Южной Корее ужесточат меры по медицинскому страхованию для иностранцев и этнических корейцев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, новые поправки к закону «Об обязательном медицинском страховании» будут рассмотрены и утверждены до 5 июля 2019 года.

Согласно данным поправкам, с 16 июля иностранцы и этнические корейцы, находящиеся в стране более 6 месяцев будут обязаны застраховать свою жизнь и здоровье.

Известно, что минимальный размер ежемесячных страховых взносов составит 113 504 вон (~$98,29).

Однако для иностранцев и этнических корейцев, которые находятся в Южной Корее на обучении, данная поправка вступит в силу лишь с марта 2021 года.

В настоящее время в стране проживает около 140 тыс. Иностранных студентов, из которых 26 тыс. человек оплачивают медицинскую страховку.