Москва, , 13:55 — REGNUM

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отчасти прав, говоря о возможном глобальном экономическом кризисе. Действительно, основной угрозой мировому развитию сейчас является торговая война между США и Китаем, в целом усиление протекционизма в мировой торговле, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«Эти процессы будут оказывать непосредственное влияние на замедление темпов роста мировой экономики, торговые балансы практически всех стран мира. Возможное замедление темпов производства окажет влияние и на спрос на энергетические товары, прежде всего, нефть. Спрос на другие сырьевые товары, производимые Россией, также может замедлиться», — считает эксперт.

Однако финансовые власти любых стран готовятся к будущим кризисам. И сказать однозначно, где будет «тонкое место» и где порвется, не сможет никто. Безусловно, есть показатели, по которым можно заранее отслеживать вероятность возникновения кризисов. Помимо непосредственно данных о торговых и платежных балансах, динамики ВВП, стоит обращать внимание на динамику доходности долговых инструментов как государственных, так и частных компаний, сравнивая их по срокам. Но до конца предсказать развитие ситуации и последствия той же торговой войны между США и Китаем вряд ли кто-то сможет.

«Если смотреть на тенденции в экономике различных стран, то заметно определенное движение в сторону рецессии у значительного количества государств. Это и Бразилия, и Италия. Турция по-прежнему находится в отрицательной зоне по показателям ВВП. Экономика России может войти в техническую рецессию в первом полугодии 2019 года.

Говорить о полномасштабном кризисе, конечно, нельзя. Крупные мировые экономики, в частности США и Китая, в этом году чувствуют себя довольно уверенно. Весьма вероятно, что и в 2020 году такая ситуация сохранится. А вот 2021 год может оказаться довольно сложным», — полагает Исмаилов.

Конечно, то, что сделано в плане бюджетного правила, инфляционного таргетирования и плавающего курса, создает существенный запас прочности. Профицит федерального бюджета по итогам 5 месяцев составил 2,7% ВВП, что существенно лучше показателей аналогичного периода 2018 года.

Но, с другой стороны, российские власти самостоятельно ухудшают экономическую ситуацию в стране через повышение налогов и дестимулирование деловой активности, высасывание ресурсов из экономики. Экономически активное население в стране также резко сокращается. Всё это указывает на резкое ухудшение ситуации. Даже санкции и снижение цен на нефть в 2015—2016 гг. не оказывали такого сильного влияния на экономическую ситуацию в России.

«В случае наложения на эти факторы резкого падения цен на основные экспортные товары российская экономика может не выдержать. Да, определенный запас прочности примерно в 1−1,5 года за счет накопленных резервов у страны будет. Но гарантии, что ситуация в мировой экономике резко развернется в лучшую сторону за этот период, нет никакой. А значит, и гарантии благополучно пережить мировую рецессию тоже нет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития Российской Федерации в ходе дискуссионного клуба «Валдай» поделился своим мнением о том, каким будет следующий глобальный экономический кризис.

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