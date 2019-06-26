Магас, , 13:51 — REGNUM

В восьми субъектах Российской Федерации зафиксирован уровень безработицы выше 10%. Шесть из них находятся в Северо-Кавказском федеральном округе. Так, по данным Росстата, в мае 2018 года наибольший показатель числа безработных граждан зафиксирован в Ингушетии — 26,2%, Дагестане (13,7%) и Чечне (13,6%).

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

В Карачаево-Черкесии он составил 12,2%, Кабардино-Балкарии — 10,9%, Северной Осетии — 10,5%. Только один субъект СКФО — Ставропольский край — не входит в число регионов с высоким уровнем безработицы.

По данным Федеральной службы государственной статистики, среди субъектов-«двоечников» также Республика Алтай — 10,6% и Тува — 11,7%. А наименьший уровень безработицы зафиксирован традиционно в Москве и Санкт-Петербурге — по 1,3%, Ямало-Ненецком автономном округе — 2%, Югре — 2,5% и Московской области — 2,8%.

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Стоит отметить, что, несмотря на принимаемые местными и федеральными властями меры, Северный Кавказ уже не один десяток лет остается анти-лидером по уровню безработицы. Так, летом 2018 года в среднем по СКФО уровень безработицы составлял около 10%, более чем вдвое превышая средний показатель по стране.

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