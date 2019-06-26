Москва, , 13:50 — REGNUM

Комплекс бортового оборудования с использованием технологий «более электрического самолета» планируют разработать специалисты холдинга «Технодинамика» при участии Фонда перспективных исследований. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба предприятия.

Научно-технические исследования стороны проведут в соответствии с соглашением, подписанным в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Отмечается, что интеграция бортового энергетического оборудования в соответствии с концепцией «более электрического самолета» позволяет существенно повысить надежность авиатехники и при этом снизить эксплуатационные и производственные расходы. Сделать это возможно за счет сокращения количества деталей в исполнительных устройствах, высокого уровня их взаимозаменяемости и упрощения контроля исправности и интеграции ключевых систем, а также улучшения летно-технических характеристик и снижения расхода топлива.

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В результате работы будет создано бортовое оборудование, а также определена производственная и испытательная база, обеспечивающая поставки бортового оборудования нового технического уровня для строительства и модернизации отечественных воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов.

Основная идея «более электрического самолета» состоит в увеличении доли электричества в энергопотреблении самолёта. В современной авиационной технике около трети энергии двигателя тратится не на полёт, а на вспомогательные функции: забор и фильтрацию воздуха, руление по взлётной полосе. Сторонники концепции предполагают, что большую часть этих действий можно производить за счёт электричества.