Москва, , 13:49 — REGNUM

Законопроект об изменении параметров бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Как отмечают авторы инициативы, изменения в бюджет фонда необходимы в связи с ратификацией протокола, изменяющего Соглашение РФ и Казахстана о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», а также жителей города Байконур и близлежащих поселков. По данным правительства, принятие документа привело к уменьшению в Байконуре численности застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования РФ. Так, на 1 января 2019 года численность застрахованных лиц составило 25,2 тыс. человек, из которых 6,6 тыс. человек неработающих. По сравнению с 2018 годом цифры оказались на 15,8 тыс. человек и 14,7 тыс. человек меньше соответственно. Между тем именно старые данные учитывались при расчете бюджета ФОМС на 2019−2021 годы.

В связи с этим, правительство предлагает пересмотреть бюджет фонда исходя из новых данных и уменьшения объема субвенции, предоставляемой бюджету территориального ФОМС в Байконуре. Такие изменения снизят нагрузку на бюджет города Байконур на 145,5 млн рублей. Одновременно снизятся и субвенции, которые поступают в регион из ФОМС — на 239,1 млн рублей. Однако, как отмечают в правительстве, в территориальный ФОМС в Байконуре поступит 380,9 млн рублей, что полностью обеспечит финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования Байконура и никак не скажется на доступности медицинской помощи для застрахованных лиц.

При этом за счет уменьшения расходов, дефицит бюджета ФОМС в 2019 году снизится на 93,6 млн. рублей и составит 92,2 млрд рублей.