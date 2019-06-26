Сеул, , 13:54 — REGNUM

За последние 10 лет средняя сумма страховых выплат в случае смерти в Южной Корее значительно сократилась. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Samsung Life Insurance.

Согласно исследованию 185 877 случаев, произошедших в период с 2009 по 2018 года, средняя сумма компенсаций на одного человека, выплаченная страховой компанией, составила 29,95 млн вон (~$26 тыс.).

Известно, что в 2009 года средняя сумма страховых выплат в случае смерти составляла 28,4 млн вон (~$24 500), однако к 2018 году данная сумма сократилась на 5,5 млн вон (~$4800), до 22,9 млн вон (~$19 800).

Кроме того, средняя сумма страховых выплат в случае смерти во время стихийных бедствий составила 62,76 млн вон (~$54 тыс.), в случае смерти от заболевания — 23,93 млн вон (~$20 700).

В случае пожизненного страхования жизни средняя сумма страховых выплат составила 80,81 млн вон (~$70 тыс.), что в 1,4 раза выше, чем средний годовой доход одного домохозяйства страны (57,05 млн, ~$49 300).

Известно, что в США средняя сумма страховых выплат в случае смерти составляет $163 тыс., что в 2,7 раза выше среднего годового дохода домохозяйства. В Японии страховые выплаты превышают средний годовой доход домохозяйства в 4 раза и составляют 240 млн вон (~$207 тыс.).

В 78,1% страховых компенсаций в случае смерти выплачиваются по причине различных заболеваний, 11,5% случаев — по причине дорожно-транспортного происшествия, 10,4% случаев — по причине других обстоятельств.

Среди случаев выплат компенсаций по причине заболеваний, 41,5% выплат приходится на рак, 8,8% — на сердечно-сосудистые заболевания, 5,4% — на цереброваскулярные заболевания.