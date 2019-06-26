Москва, , 13:44 — REGNUM

Правительство РФ приняло решение о продлении продуктового эмбарго до конца 2020 года. Соответствующий документ, подписанный 26 июня премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что срок действия продэмбарго продлен до 31 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций в отношении стран, которые приняли ограничительные меры против России. Продовольственное эмбарго Москва впервые ввела в 2014 году в ответ на принятие рядом стран экономических санкций против РФ. На сегодняшний день под действием санкций РФ находятся страны Евросоюза, США, Австралии, Канады и другие.

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