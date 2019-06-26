Мурманск, , 13:20 — REGNUM

Главгосэкспертиза России вынесла положительное заключение по проекту обустройства морской и береговой частей бункеровочной базы на территории Мурманского морского торгового порта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы пройдут на побережье Кольского залива в Ленинском административном округе Мурманска. Бункеровочная база, которая будет построена на территории бывшего производственного комплекса ОАО «Трест Мурманскморстрой», предназначена для приема топочного мазута и арктического дизельного топлива из железнодорожного транспорта и последующего их хранения, а также выдачи и приемки нефтепродуктов в авто‑ и морской транспорт.

Для этого в составе береговой и морской частей комплекса на участке площадью 53,694 тыс. кв.м. планируется построить двустороннюю железнодорожную эстакаду, резервуарный парк, продуктовую насосную станцию и автоматизированную станцию налива нефтепродуктов в автоцистерны, узел учета нефтепродуктов, выдаваемых в морской транспорт, трансформаторную подстанцию, котельную и другие необходимые объекты.

Ожидается, что общий годовой грузооборот нефтепродуктов составит 441 тыс. тонн, единовременный объем хранения на территории базы — 18,606 тыс. тонн.

Напомним, ФГУП «Росморпорт» рассматривал возможность строительства экологического бункеровочного комплекса в порту Мурманск еще в 2008 году. Объект входит в проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Проект предусматривает финансирование как за счёт средств федерального бюджета, так и за счёт средств частных инвесторов. Согласно Стратегии развития транспортной системы России до 2030 года, которая недавно была принята правительством РФ, на Мурманский транспортный узел будет приходиться около 70 млн тонн грузооборота.