Чебоксары, , 13:14 — REGNUM

В Батыревском районе Чувашии признано банкротом муниципальное БТИ. При общей задолженности в 733 тыс. рублей учредитель предприятия в лице администрации района внёс 150 тыс. рублей «в счёт возмещения судебных расходов, связанных с проведением процедуры банкротства», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Арбитражного суда Чувашии.

Муниципальное унитарное предприятие «Батыревское районное бюро технической инвентаризации» (районное БТИ) обратилось в феврале 2019 года в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Требование было мотивировано наличием задолженности в общем размере 732 995 рублей, а также 447 528 рублей 98 копеек долгов по уплате обязательных платежей в бюджет. Дебиторская задолженность составляет 4000 рублей.

«Доказательства наличия у должника иного имущества, либо имущественных прав, стоимость которых достаточна для удовлетворения требований кредиторов должника, в деле отсутствуют. Учредитель должника гарантийным письмом от 13.06.2019 гарантировал финансирование расходов на проведение процедуры банкротства при недостаточности имущества должника в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что учредитель должника платежными поручениями от 7 и 14 июня 2019 года внёс на депозит арбитражного суда 150 тыс. рублей «в счёт возмещения судебных расходов, связанных с проведением процедуры банкротства».

24 июня Арбитражный суд Чувашии признал муниципальное предприятие несостоятельным (банкротом) и принял решение об открытии упрощённой процедуры конкурсного производства сроком на шесть месяцев, до 17 декабря 2019 года.

МУП «Батыревское районное бюро технической инвентаризации» было создано распоряжением администрации Батыревского района в июле 1999 года. В ноябре 2018 года постановлением администрации муниципалитета принято решение о ликвидации предприятия и назначении ликвидационной комиссии.