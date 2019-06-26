Нижний Новгород, , 13:06 — REGNUM

В Нижегородской области в мае 2019 года существенное подорожали картофель, свекла и репчатый лук — на 24−32%, а свежие помидоры и огурцы, наоборот, подешевели — на 23% и 2%, соответственно. Нижегородстат обнародовал сведения о потребительских ценах в мае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Индекс потребительских цен на все товары и услуги относительно апреля 2019 года в мае был на уровне 100,5%. Отдельно индекс цен на продовольствие составил 100,7%.

«Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в мае 2019 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,3», — уточняется в отчёте органа статистики.

Существенное колебание цен было в плодоовощном сегменте: свекла, лук и картофель подорожали на 24−32%, морковь — на 10%, лимоны — на 16%, апельсины, яблоки, груши и виноград (в среднем на 5−9%), подешевели на 23% свежие помидоры и на 2−7% огурцы, капуста.

Рост цен на мясопродукты, рыбу и сыры был в пределах 1−2%, а молоко, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 0,3−0,7%. Подешевели в мае яйца — сразу на 13%, сахар и чай — на 3−4%.

Отметим, стоимость минимального набора продуктов питания, которые входят в потребительскую корзину и рассчитаны на базе единых объёмов потребления для страны, в регионе составили 4125,89 рубля. Показатель относительно апреля вырос на 2,8%, а относительно декабря 2018 года — на 10,6%.

Для справки: минимальный набор в целом по России стоил 4356,57 рубля, по Поволжью — 3891,1 рубля.

«Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения по Нижегородской области в конце мая 2019 года составила 15 505,89 рубля в расчёте на месяц», — отметили в Нижегородстате, уточнив, что относительно апреля рост был на 0,6%, относительно декабря — на 2,9%.