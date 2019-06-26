Кунсан, , 12:58 — REGNUM

Южнокорейская компания по производству электромобилей SNK Motors построит новый завод в промышленном комплексе города Кунсана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание инвестиционного соглашение состоялось сегодня, 26 июня в четырехзвездочном отеле Best Western Gunsan Hotel.

Известно, что южнокорейская компания намерена построить в промышленном комплексе Сэмангым завод по производству электромобилей общей площадью 314 тыс. кв. м. Стоимость проекта оценивается в 11,8 млрд вон (~$10,19 млн).

Ожидается, что после запуска завода по производству электромобилей будет создано около 1520 рабочих мест.

Известно, что ранее, представители компаний Myoungshin и Edison Motors также подписали инвестиционные соглашение о строительстве производственных мощностей в промышленном комплексе Сэмангым.