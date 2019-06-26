Хараре, , 14:17 — REGNUM

Крупнейший профсоюз в Зимбабве во вторник, 25 июня, пригрозил начать протесты из-за решения правительства о запрете на использование иностранной валюты, передает информационное агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 24 июня, в Зимбабве единственным законным платежным средством стала временная валюта.

Правительство отметило, что отказ от мультивалютной системы является важным шагом на пути к устранению экономических диспропорций.

Однако жители страны негативно относятся к экономическим интервенциям правительства, сообщает издание.

«Если правительство не отменит эту реформу и не возобновит выплаты заработной платы в долларах США, мы немедленно мобилизуем рабочих на массовые протесты», — заявил на пресс-конференции президент Конгресса профсоюзов Зимбабве (ZCTU) Питер Мутаса.

«ZCTU не сдвинется со своей позиции, заключающейся в том, что краткосрочное решение финансовых проблем заключается в долларизации, и, таким образом, мы вступаем в трехсторонний переговорный форум (с представителями правительства и бизнеса), где будем требовать выплаты зарплаты в долларах США», — добавил Мутаса.

В январе 2019 года ZCTU возглавил общенациональные акции протеста против повышения цен на топливо на 150%, вызвав жестокие репрессии со стороны армии и полиции, в результате которых, по данным правозащитных групп, погибли по меньшей мере 12 человек.