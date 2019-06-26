Махачкала, , 12:32 — REGNUM

Шесть транспортных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками в городе Махачкале, получили предписание отменить решение о повышении стоимости проезда. За неподчинение предприятиям грозят санкции в виде оборотных штрафов, сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе дагестанского УФАС России.

Напомним, стоимость проезда в большинстве маршрутных такси Махачкалы с начала февраля 2019 года повысилась с 17 до 23 рублей. Перед этим тариф также увеличился в городских троллейбусах (с 10 до 13 рублей) и в автобусах маршрута Махачкала — Каспийск (с 13 до 15 рублей). Объяснялось это повышением цен на топливо.

В конце февраля антимонопольный орган обязал перевозчиков предоставить экономическое обоснование повышения цены на проезд. После анализа расчётов в отношении шести из восьми предприятий было возбуждено антимонопольное дело за единовременное повышение тарифа на шесть рублей. Нарушителями признаны компании «Астория»,"Новострой-Транс», «Пилот», «Современная транспортная система», «Трансфлот», и «Третий парк».

«Согласно предписанию УФАС, компании в течение пяти рабочих дней со дня его получения должны прекратить нарушение федерального закона: восстановить положение, существовавшее до нарушения антимонопольного законодательства, путем отмены приказов об установлении стоимости проезда в размере 23 рублей», — отметили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM , увеличение стоимости проезда в общественном транспорте сразу на шесть рублей возмутило многих жителей Махачкалы. Горожане устроили несколько акций протеста, а пользователи социальных сетей призвали людей бойкотировать поднявших тариф перевозчиков.

Против изменений выступила и мэрия Махачкалы. Однако в городе действуют нерегулируемые тарифы, и стоимость проезда могут определять лишь компании-перевозчики. Администрация города в лице бывшего врио мэра Мурада Алиева обратилась в надзорные органы с просьбой проверить компании на экономическую обоснованность роста стоимости проезда.

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