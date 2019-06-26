Катманду, , 15:12 — REGNUM

Южнокорейская сеть ресторанов быстрого питания Lotteria появится в Непале. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Lotte GRS.

По их словам, представители компании подписали партерское соглашение о покупке франшизы с представителями частной компании Himalaya N.K.

Известно, что подписание документа состоялось 25 июня в пятизвездочном отеле YAK & YETI в Катманду.

Как сообщили представители непальской компании, Himalaya N.K. планирует открыть более 10 ресторанов быстрого питания в стране в ближайшие шесть лет.

Известно, что с 2013 года южнокорейская сеть ресторанов быстрого питания Lotteria распространилась по Камбодже, Казахстану, Лаосу, Манголии и Мьянме.

В настоящее время под управлением южнокорейской компанией Lotte GRS находится 315 ресторанов быстрого питания Lotteria в семи странах мира.

Франшиза— объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из прав пользования брендом и бизнес-моделью франчайзера, а также иных благ, необходимых для создания и ведения бизнеса.