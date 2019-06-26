Москва, , 12:54 — REGNUM

После кризиса 2008 года восстановление экономик ведущих мировых держав было вялым, и они не успели накопить серьёзных противоречий, которые вызвали бы очередной глубокий спад, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз о грядущем мировом экономическом кризисе, озвученный министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

«После кризиса 2008 года восстановление экономик ведущих мировых держав было достаточно вялым, — сказал Колганов. — Они не ускорились существенным образом. Того, что называется бумом и подъёмом, не было, и поэтому не накоплены такие серьёзные и глубокие противоречия, которые бы вызывали очередной глубокий спад. Если он будет, то он будет небольшим. Эта кризисная волна будет вялой затяжной депрессией. Вопрос заключается в том, куда экономика пойдёт дальше».

Тут, по словам Колганова, возможны разные сценарии вплоть до достаточно радикальных, связанных с использованием правоконсервативных политических решений, для того чтобы затянуть гайки и заставить население расплачиваться за кризис и за выживание экономики.

«Я таких сценариев не исключаю, — отметил экономист. — Опыт применения правоконсервативных рецептов в мировой экономике есть, и они могут приводить к временному улучшению экономической ситуации. Но они никогда не работают долго, потому что правоконсервативные рецепты всегда связаны с тем, что требуют источников, за счёт которых достигается это улучшение. Их может быть два: либо сильное затягивание поясов внутри страны, либо внешние источники, в том числе за счёт войны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Орешкина, следующий вероятный глобальный экономический кризис будет связан с процессом обратного «разматывания клубка глобализации».

«Это понижение общей эффективности производства и производительности труда по всему миру за счёт того, что цепочки добавленной стоимости, которые размещались наиболее эффективным образом, начнут дрейфовать в сторону меньшей эффективности», — предположил министр.