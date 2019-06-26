Москва, , 12:19 — REGNUM

АО «ТВЭЛ» и ЗАО «Айкакан атомайин электракаян» (Армянская АЭС) подписали контрактные документы на поставку российского ядерного топлива на 2019−2020 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росатома.

Стоит отметить, что резерв ядерного топлива на электростанции был сформирован на базе документов, заключенных в 2017 году.

По словам старшего вице-президента по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олега Григорьева, последние дополнения к базовому контракту (рассчитан до конца срока эксплуатации энергоблока №2), позволят не только обеспечить все потребности Армянской АЭС в свежем ядерном топливе, но и восполнить его резерв на площадке электростанции, что повышает надежность топливообеспечения реактора.

«Топливная компания ТВЭЛ традиционно предлагает армянским партнерам комфортные условия поставок ядерного топлива. Мы учитываем в том числе текущие работы по продлению срока эксплуатации единственного атомного энергоблока, которые временно ограничивают выработку электроэнергии», — отметил Григорьев.

Добавим, что на единственный в Армении атомный энергоблок установленной электрической мощностью 407,5 МВт поставляется виброустойчивое топливо для реактора ВВЭР-440 производства Машиностроительного завода (ПАО «МСЗ», г. Электросталь).