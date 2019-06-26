Хараре, , 12:12 — REGNUM

В понедельник, 24 июня, в Зимбабве единственным законным платежным средством стала временная валюта. Таким образом власти завершили десятилетние долларизации и сделали еще один шаг к восстановлению зимбабвийского доллара, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, в этот день Центробанк повысил ставку кредитования овернайт с 15% до 50% в рамках комплекса мер по защите временной валюты — доллара РГТС, введенного в феврале 2019 года.

«Путь к полной реализации валютной реформы является частью нашей переходной стабилизационной программы», — заявил министр финансов Зимбабве Мтули Нкубе в видео, выложенном в социальную сеть Twitter.

«Этот шаг действительно ведет к полноценному восстановлению денежно-кредитной политики», — добавил Нкубе.

Однако аналитики выражают сомнение в том, что последние валютные реформы станут быстрым решением для глубоких проблем, которые препятствуют экономическому росту африканской страны.

Жители страны также скептически настроены в отношении экономической политики президнта Эммерсона Мнангагвы, который пытается решить проблему гиперинфляции и затянувшейся рецессии. Напомним, что Мнангагва занял пост президента в 2017 году, после того, как в ходе военного переворота был свергнут Роберт Мугабе.