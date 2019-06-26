Москва, , 12:12 — REGNUM

Правительство РФ выделило ещё 10 млрд рублей на продолжение программ льготного приобретения и лизинга отечественных автомобилей. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым в ходе встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

По словам министра промышленности и торговли, часть средств в размере 6 млрд рублей пойдёт на льготное кредитование при приобретении автомобилей по программам «Семейный автомобиль», а оставшаяся часть на программу «Первый автомобиль».

При этом только 3 млрд рублей на эти цели будут выделены из Резервного фонда, а остальная часть, по словам Мантурова, поступит в результате изменения закона о бюджете в конце 2019 года.

Медведев, в свою очередь, отметил успешность ряда программ по автокредитованию, которые стимулировали продажи автомобилей отечественного производства.

«Эти программы носят адресный характер, рассчитаны на разные случаи жизни: либо они касаются приобретения первого автомобиля в семье, либо это так называемый семейный автомобиль, когда в семье большое количество детей», — заявил глава правительства.

Он также отметил успешность лизинговых программ. Однако выделенные в 2019 году средства на эти программы уже закончились. По словам Мантурова, по льготным программам было куплено 63 тыс. автомобилей. Правительство приняло решение об их возобновлении с 1 июля 2019 года.

Напомним, в 2019 году на льготные программы покупки автомобилей российского производства было выделено 10,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в России было выдано рекордное количество автокредитов — 90 тыс. 900 единиц.

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