Москва, , 13:03 — REGNUM

Россия подготовилась к предстоящему мировому экономическому кризису не лучше, чем накануне 2008 года, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра экономического развития РФ Максима Орешкина, по мнению которого Россия к кризису подготовилась лучше, чем накануне 2008 года, так как «у нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс».

«Я бы не сказал, что Россия готова к кризису лучше, чем накануне 2008 года, — сказал Колганов. — Едва ли те факторы, которые назвал Орешкин, позволят нам лучше подготовиться. И перед кризисом 2008 года у нас действовало бюджетное правило — мы закачивали часть экспортной выручки от торговли энергоносителями в резервы и потом их использовали. Причем достаточно неэффективно. Никто не даёт гарантии, что сейчас мы будем использовать резервы более эффективно».

Экономист призвал не забывать, что во время прошлого кризиса все резервы были израсходованы на поддержку ликвидности коммерческих банков.

«Причём большая часть этих банков от недостатка ликвидности не страдала. А полученные средства были в основном использованы для валютных спекуляций и для атаки на рубль», — отметил Колганов.

Инфляционным таргетированием, по словам Колганова, Россия занималась и прежде.

«И оно нам нисколько в этом вопросе не помогло, потому что инфляционное таргетирование может быть более или менее эффективной политикой в условиях, когда в экономике всё хорошо, — сказал экономист. — Тогда оно поддерживает некую стабильность. Если экономика хорошо растёт, оно поддерживает стабильный экономический рост, а если экономика растёт плохо, то оно поддерживает вялый рост. Но само по себе это таргетирование ни сильно тормозить, ни сильно разогнать экономику не может. Оно поддерживает некий сложившийся баланс, вот и всё».

Аналогичным образом обстоят дела и с плавающим валютным курсом, на который так надеется Орешкин.

«Это не панацея, — сказал Колганов. — Он хорош тогда, когда у Центрального банка есть возможность определённым образом воздействовать на этот плавающий валютный курс, а наши возможности здесь далеко не беспредельны, и если начнётся серьёзное падение мировых цен на нефть, то плавающий валютный курс нас особо не спасёт. Рубль будет падать, и Центральный банк этого процесса остановить не сможет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин в ходе дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что к новому глобальному кризису Россия готова гораздо лучше, чем к кризису 2008 года, который очень больно ударил по российской экономике.

Орешкин пояснил, что в российской экономике сейчас действует бюджетное правило, есть инфляционное таргетирование, а также плавающий валютный курс. Всё это якобы должно помочь смягчить удар кризиса.