Москва, , 12:52 — REGNUM

Основные причины дестабилизации мировой финансовой системы не устранены, но смягчены, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, предупредившего о будущем затяжном кризисе.

«Спада производства в мировом масштабе не наблюдается, — сказал Колганов. — Есть очень вялый рост в Европе, есть небольшое замедление темпов роста в Китае, но никакой глобальной рецессии мы не видим. Что касается факторов наступления нового мирового кризиса, то я думаю, что в этом вопросе Орешкин по меньшей мере наполовину прав. Ожидаемый кризис, который предсказывают многие эксперты на конец 2019 года — начало 2020 года, действительно может быть спровоцирован десегментацией мирового рынка, торговыми конфликтами, распадами цепочек глобализации, и это очень серьёзный фактор, который может послужить спусковым крючком».

Но причины кризиса, как подчеркнул Колганов, лежат глубже и связаны с общим циклическим характером развития мировой экономики.

«Дурной характер Трампа может усилить кризисные явления или, наоборот, ослабить их, но не может отменить того, что движение мировой экономики происходит волнообразно, — сказал Колганов. — Этот кризис так же, как и кризис 2008 года, будет иметь финансовую составляющую. Другое дело, что такого явного финансового обвала, который был в 2008 году, вероятнее всего, не будет, потому что сейчас активность на финансовом рынке значительно ниже, чем в 2007—2008 годах. Основные причины дестабилизации финансовой системы не устранены, но чуть-чуть смягчены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Минэкономразвития, следующий вероятный глобальный экономический кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе или достаточностью банковского капитала.

«Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и с высокой инфляцией», — сказал Орешкин.