Москва, , 12:07 — REGNUM

Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов. Об этом 26 июня сообщил «Коммерсантъ».

Мегафон Mobilnyi-gid.ru

Отмечается, что в качестве партнера по проекту выступит сеть PickPoint. Постаматы будут устанавливаться в магазинах розничной сети «Мегафона» с июля 2019 года, всего в пилотном проекте планируется задействовать 200 торговых точек.

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В мае 2019 года ИА REGNUM сообщило, что компания Х5 Retail Group, которой принадлежит сеть «Пятерочка», заключила соглашение с торговой площадкой AliExpress. Согласно ему, в магазинах «Пятерочки» будут установлены постаматы для выдачи заказов покупателей.