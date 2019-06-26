Улан-Удэ, , 12:14 — REGNUM

Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин и зампред правительства Бурятии Игорь Зураев отметили необходимость перевода 100% торговли лесом в республике через биржу. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФАС по Бурятии, речь зашла в ходе обсуждения ранее принятых решений о развитии биржевой торговли лесом.

«Такая практика уже складывается в ряде регионов страны, и она является мерой по повышению эффективности деятельности, прозрачности ценообразования и собираемости налогов», — отметили в пресс-службе.

Напомним, переход на биржевую торговлю обсуждался ранее в правительстве республики в числе мер, направленных на декриминализацию лесной сферы. Сегодня, из-за непрозрачности ценообразования цена экспортируемых пиломатериалов оказывается ниже, чем за необработанную древесину. Чего, как неоднократно признавали власти республики, быть не должно.

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