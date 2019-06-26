Сеул, , 11:46 — REGNUM

В апреле 2019 года в Южной Корее зафиксировали самый низкий уровень рождаемости с 1981 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в апреле 2019 года в стране появились на свет 26 100 новорожденных, что на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий коэффициент рождаемости составил 6,2.

Известно, что уровень рождаемости в стране сокращается на протяжении 41 месяца с декабря 2015 года.

В апреле 2019 года в стране было зафиксировано 23 900 смертей, что на 0,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Общий коэффициент смертности составил 5,7.

Количество браков в стране составило 20 тыс., что на 2,9% больше, чем в 2018 году. Однако данный показатель является самым низким с апреля 1981 года. Общий коэффициент брачности составил 4,7.

С другой стороны, число разводов увеличилось на 9,2%, до 9500 случаев. Общий коэффициент разводимости составил 2,3, что является самым высоким показателем с апреля 2014 года.

Общий коэффициент смертности — число смертей в населении за период, деленное на общее число человеколет, прожитых населением за этот период, или на среднее население. Обычно выражается как число смертей на 1000 населения.