Токио, , 11:38 — REGNUM

«Начало отгрузок СПГ на японский рынок является для Компании важным событием, поскольку Япония — это значительный СПГ-рынок и одно из приоритетных направлений нашей маркетинговой стратегии, — отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. — Дальнейшее развитие нашей логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок в Японию и укреплению торговых и экономических связей между нашими странами».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Разгрузка танкерной партии СПГ была произведена в терминале Тобата в полном соответствии с существующим графиком.

ПАО «НОВАТЭК» — российская компания, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. В 2017 году вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Месторождения и лицензионные участки «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.