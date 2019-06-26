Киев, , 11:28 — REGNUM

На Украине эксперты обсуждают обнародованную накануне статистику, согласно которой количествобезработных в странев I квартале 2019 года составляло 1,6 млн человек.

Бен Шан. Безработица

ИА REGNUMнапоминает, что согласно данным украинского Госстата, количество занятого населения в возрасте 15−70 лет в I квартале 2019 года составило 16,3 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15−70 лет составил 57,1%, а среди населения трудоспособного возраста — 66,3%.

Однако эксперты сомневаются в правильности данных Госстата.

«С учетом того, что за минусом 9−12 млн гастарбайтеров в стране остается 7−8 млн трудоспособных, это каждый пятый. Если же к числу безработных, оставшихся в Украине, прибавить число гастарбайтеров, как людей, которые по преимуществу уехали либо по причине отсутствия работы дома, либо из-за уровня заработной платы, которая не позволяет оплачивать даже коммуналку, то уровень безработицы в Украине реально составляет 60−70%», — заявляет политолог Валерий Песецкий.

ИА REGNUMнапоминает, что согласно официальным данным, численность занятого населения Украины в 2018 году выросло на 185 тыс. человек — до 16,4 млн человек, а уровень занятости — с 56,3% до 57,2%. Безработные на Украине могут получать материальную помощь от государства — размер варьируется от 610 грн (примерно $22) для лиц без стажа работы до 7700 грн (около $300) для лиц с высокой зарплатой и выслугой лет.