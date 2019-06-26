Нур-Султан, , 11:31 — REGNUM

Объем наличных денег в обращении в Казахстане по состоянию на 1 июня 2019 года составил 2,245 трлн тенге ($5,93 млрд), что на 1,7% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

По итогам января-мая 2019 года объем наличных денег в обращении уменьшился на 0,6%. Объем наличных денег и ликвидных депозитов в национальной валюте вырос в мае на 6,5%, до 5,76 трлн тенге ($15,2 млрд).

В финансовом регуляторе уточнили, что денежная масса в республике увеличилась на 2%, до 19,737 трлн тенге ($52,1 млрд). С начала года этот показатель сократился на 5,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта 2019 года объем наличных денег в обращении в Казахстане составил 2,134 трлн тенге ($5,65 млрд), что на 1,6% меньше, чем месяцем ранее.

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