Москва, , 11:16 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об эффекте от антироссийских санкций со стороны США и ряда стран Европы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

«В течение трех лет наши рынки были переориентированы с европейских рынков на азиатские, на рынки других стран, и на протяжении второго года экономика стала расти, она преодолела те сложности, с которыми мы столкнулись из-за санкций», — заявил Володин в ходе встречи с председателем Народного собрания (парламента) Болгарии Цветой Караянчевой.

Спикер Госдумы отметил выход на полное импортозамещение в ряде сфер.

«Мы вышли на полное импортозамещение по продовольствию, по военно-промышленному комплексу, на 95% по нефтегазовому комплексу, и на протяжении всего времени рост сельского хозяйства составил более чем 3%», — привел он данные.

Спикер Госдумы отметил рост товарооборота с ключевыми партнерами из европейских стран.

Володин также указал на то, что товарооборот с США «растет больше чем до санкционного периода».